Se il sottosegretario all’Istruzione scambia Dante con Topolino dovremmo preoccuparci | non riderne

(Di martedì 2 marzo 2021) Uno dei principi cardine su cui si fonda l’educazione (e non solo) di un essere umano riguarda il merito. La stessa derivazione del verbo “meritare”, del resto, pare risalire al significato agricolo del “dare i frutti”. In altre parole, ci si merita qualcosa se prima si è faticato, ci si è preparati e magari sacrificati in vista di un risultato che finalmente (ma non necessariamente) arriva. Ogni frutto richiede una semina, insomma, e poi la cura e del tempo prima di poter essere generato. Si tratta di un principio biologico che, però, si applica perfettamente anche al campo dell’educazione. Soprattutto quella verso le nuove generazioni, nei confronti delle quali il merito non si rivela soltanto come un principio etico (guadagni qualcosa se te lo meriti), ma anche come una grande conquista esistenziale (questa vita ha valore, tu stesso ne hai, e il meritarsi qualcosa è una conferma di ...