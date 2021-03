Scuole chiuse nelle zone gialle e arancioni se ci sono più di 250 casi ogni 100 mila abitanti Spostamenti, visite, coprifuoco: cosa cambia (Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo Dpcm è sostanzialmente chiuso, manca solo l’ultimo confronto tra governo e regioni alle 12 e poi la firma del premier Mario Draghi. La decisione più importante riguarda la scuola Leggi su corriere (Di martedì 2 marzo 2021) Il nuovo Dpcm è sostanzialmente chiuso, manca solo l’ultimo confronto tra governo e regioni alle 12 e poi la firma del premier Mario Draghi. La decisione più importante riguarda la scuola

Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - mante : Il Corriere intervista un membro del CTS che nell’intervista dice che se i contagi salgono le scuole vanno chiuse.… - MediasetTgcom24 : Covid, verso scuole chiuse in zone rosse e ad alto contagio #vaccini - GHERARDIMAURO1 : Nuovo dpcm, al via la cabina di regia Draghi-ministri: preoccupano le varianti, scuole chiuse in zona rossa… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Scuole chiuse nelle zone gialle e arancioni se ci sono più di 250 casi ogni 100 mila ab... -