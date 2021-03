Scuole chiuse in zona rossa, il ministro: «Se i negozi sono aperti, ragazzi in classe» Torna il congedo parentale: ecco come si ottiene (Di martedì 2 marzo 2021) Governo diviso sulle misure nelle regioni che sono in zona arancione. Bonetti: «Incentivi e congedi per i genitori». Oggi riunione con i governatori e ultima stretta per la firma del Dpcm Leggi su corriere (Di martedì 2 marzo 2021) Governo diviso sulle misure nelle regioni cheinarancione. Bonetti: «Incentivi e congedi per i genitori». Oggi riunione con i governatori e ultima stretta per la firma del Dpcm

Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - mante : Il Corriere intervista un membro del CTS che nell’intervista dice che se i contagi salgono le scuole vanno chiuse.… - rtl1025 : ?? 'Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni. Saranno chiuse nelle zone rosse'. Lo dice il capo del #Cts Agostino… - carloangeli : RT @Mario02598975: E da domani siamo arancione rinforzato, scuole tutte chiuse, bar e ristoranti solo asporto Andando avanti così non ne us… - Ilaria19425156 : RT @Pupi18054216: Sanremo aperto e scuole chiuse. Il sunto di un paese in putrefazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Scuole chiuse, bufera dopo il ricorso al Tar Acquaroli: "È paradossale, va evitato il caos" il Resto del Carlino Cosa ci sarà nel nuovo Dpcm Draghi di marzo Oggi la firma del nuovo decreto, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il node scuole e tutto quello che sappiamo per ora su viaggi e attività, ristoranti e negozi, a seconda delle fasce di risc ...

DAD, BERARDINETTI (UNCEM): SULLA GESTIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE LA REGIONE ABRUZZO DIA AI SINDACI LA FACOLTÀ DI DECIDERE "Sulla gestione delle scuole primarie la Regione Abruzzo dia ai sindaci la facoltà di decidere". Questo l'appello che il presidente ...

Oggi la firma del nuovo decreto, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il node scuole e tutto quello che sappiamo per ora su viaggi e attività, ristoranti e negozi, a seconda delle fasce di risc ..."Sulla gestione delle scuole primarie la Regione Abruzzo dia ai sindaci la facoltà di decidere". Questo l'appello che il presidente ...