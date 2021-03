Scuola, il rapporto di Save the Children: “Ecco quanti giorni di lezioni in presenza hanno perso gli studenti italiani da settembre” (Di martedì 2 marzo 2021) La pandemia di coronavirus ha costretto parte degli studenti italiani a frequentare in presenza meno della metà dei giorni teoricamente previsti. È quanto emerge dal rapporto Save The Children, che ha preso in considerazione 8 capoluoghi di provincia. Il monitoraggio ha anche calcolato, che a livello globale, bambini e adolescenti di tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzioni ciascuno: si stima che – tra il 16 febbraio 2020 e il 2 febbraio 2021 – sono stati 112 miliardi i di giorni di istruzione siano stati persi complessivamente e che siano stati i bambini più poveri del mondo a essere colpiti in modo sproporzionato. L’Ocse e la Banca Mondiale, riporta Save The ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) La pandemia di coronavirus ha costretto parte deglia frequentare inmeno della metà deiteoricamente previsti. È quanto emerge dalThe, che ha preso in considerazione 8 capoluoghi di provincia. Il monitoraggio ha anche calcolato, che a livello globale, bambini e adolescenti di tutto il mondoin media 74di istruzioni ciascuno: si stima che – tra il 16 febbraio 2020 e il 2 febbraio 2021 – sono stati 112 miliardi i didi istruzione siano stati persi complessivamente e che siano stati i bambini più poveri del mondo a essere colpiti in modo sproporzionato. L’Ocse e la Banca Mondiale, riportaThe ...

La7tv : #tagada L'ex Ministro della scuola Lucia Azzolina sul suo rapporto con Matteo #Renzi: 'Privatamente mi diceva delle… - clikservernet : Scuola, il rapporto di Save the Children: “Ecco quanti giorni di lezioni in presenza hanno perso gli studenti itali… - Noovyis : (Scuola, il rapporto di Save the Children: “Ecco quanti giorni di lezioni in presenza hanno perso gli studenti ital… - fattoquotidiano : Scuola, il rapporto di Save the Children: “Ecco quanti giorni di lezioni in presenza hanno perso gli studenti itali… - giornaleradiofm : Scuola in presenza meno della metà dei giorni previsti: (ANSA) - ROMA, 02 MAR - Gli studenti italiani si sono trova… -