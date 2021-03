Scuola, i dati prima di richiudere: Bari, su 107 giorni, solo 30,5 in presenza alle superiori (Di martedì 2 marzo 2021) A un anno dall’inizio della pandemia si torna ancora a parlare di una chiusura generalizzata delle scuole, di ogni ordine e grado, perlomeno nelle zone col rischio contagio più alto. Per gli istituti superiori non è una novità, per gli alunni di elementari e medie rappresenterebbe un passo indietro. Questi ultimi, infatti, tranne nelle situazioni più complesse hanno continuato con la didattica in presenza (se non tutti la maggior parte). In teoria. Perché anche nell’anno scolastico 2020/2021 gli studenti italiani hanno perso tantissimi giorni di Scuola ‘dal vivo’. A tutti i livelli. Come sottolinea l’analisi da noi effettuata di un report diffuso da Save The Children, che ha mostrato il peso della Didattica a distanza in 8 tra i principali capoluoghi di provincia (tra settembre 2020 e febbraio 2021). Dipingendo un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) A un anno dall’inizio della pandemia si torna ancora a parlare di una chiusura generalizzata delle scuole, di ogni ordine e grado, perlomeno nelle zone col rischio contagio più alto. Per gli istitutinon è una novità, per gli alunni di elementari e medie rappresenterebbe un passo indietro. Questi ultimi, infatti, tranne nelle situazioni più complesse hanno continuato con la didattica in(se non tutti la maggior parte). In teoria. Perché anche nell’anno scolastico 2020/2021 gli studenti italiani hanno perso tantissimidi‘dal vivo’. A tutti i livelli. Come sottolinea l’analisi da noi effettuata di un report diffuso da Save The Children, che ha mostrato il peso della Didattica a distanza in 8 tra i principali capoluoghi di provincia (tra settembre 2020 e febbraio 2021). Dipingendo un ...

