Scuola, ANIEF: “Dopo fumata nera sui trasferimenti necessaria misura tampone nel nuovo Dpcm” (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – A seguito del blocco di un anno imposto dalla pandemia su tutti i posti vacanti e dell’assegnazione provvisoria libera per tutti, ANIEF si mostra critica sulla proposta del governo e chiede una misura tampone nel nuovo Dpcm per la mobilità del personale scolastico docente e ata. “Il ministero dell’Istruzione – sottolinea il sindacato – propone un’intesa senza garanzie sull’eliminazione dei vincoli da quest’anno. Gli altri sindacati sono divisi sui vincoli ma alcuni sono pronti alla firma. Domani – annuncia l’ANIEF – si terrà l’incontro conclusivo”. “Abbiamo un bando di concorso che prevedeva che chi veniva assunto dalle graduatorie di merito del concorso straordinario per contratto non poteva spostarsi per 5 anni ma poteva chiedere l’assegnazione provvisoria. In seguito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – A seguito del blocco di un anno imposto dalla pandemia su tutti i posti vacanti e dell’assegnazione provvisoria libera per tutti,si mostra critica sulla proposta del governo e chiede unanelper la mobilità del personale scolastico docente e ata. “Il ministero dell’Istruzione – sottolinea il sindacato – propone un’intesa senza garanzie sull’eliminazione dei vincoli da quest’anno. Gli altri sindacati sono divisi sui vincoli ma alcuni sono pronti alla firma. Domani – annuncia l’– si terrà l’incontro conclusivo”. “Abbiamo un bando di concorso che prevedeva che chi veniva assunto dalle graduatorie di merito del concorso straordinario per contratto non poteva spostarsi per 5 anni ma poteva chiedere l’assegnazione provvisoria. In seguito ...

PacificoTweet : #Anief: Assistenti Amministrativi rientrati in sede a causa delle immissioni in ruolo DSGA, devono avere contratto… - filippocioni : RT @Petartrzz: 'CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEF. “A loro – dice una nota di NUDM – va tutto il nostro sdegno”.' - Petartrzz : 'CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEF. “A loro – dice una nota di NUDM – va tutto il nostro sdegno”.' - PacificoTweet : Vaccinazioni docenti e Ata, Regione che vai calendario che trovi. #Anief: è inaccettabile - Orizzonte Scuola Notizi… - PacificoTweet : Prove Invalsi, nuove date e incertezze. #Anief: è la riprova che per quest’anno vanno cancellate - Orizzonte Scuola… -