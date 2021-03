Scontri a Barcellona | arrestata una ragazza italiana con l’accusa di tentato omicidio

Miti_Vigliero : Arrestata una torinese durante gli scontri a Barcellona, accusata di aver dato fuoco ad un furgone della polizia - quotidianopiem : Arrestata una torinese durante gli scontri a Barcellona, accusata di aver dato fuoco ad un furgone della polizia - Damianodanny1 : CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE 35ENNE ITALIANA INCENDIÒ SULLA RAMBLA FURGONE POLIZIA NEGLI SCONTRI SEGUITI ARRES… - solops : Arrestata una torinese durante gli scontri a Barcellona, accusata di aver dato fuoco ad un furgone della polizia - Yogaolic : RT @repubblica: Scontri a Barcellona, anarchica torinese arrestata per tentato omicidio di un poliziotto: Trentacinque anni, secondo l'accu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Barcellona

Glifanno seguito all'arresto del rapper Pablo Hasel. Da due settimaneè protagonista di violentiin seguito all'arresto del rapper Pablo Hasel. Ma l'episodio ......le principali città della Spagna si tengono manifestazioni per chiedere la scarcerazione del rapper Hasel che spesso degenerano incon le forze di sicurezza, come avvenuto sabato a,...Arrestati anche altri cinque italiani. Gli scontri a Barcellona fanno seguito all’arresto del rapper Pablo Hasel. Da due settimane Barcellona è protagonista di violenti scontri in seguito all’arresto ...Arrestata una 35enne torinese a Barcellona. Nel video le immagini del momento dell'arresto pubblicate da un utente di twitter. La donna avrebbe partecipato agli scontri scoppiati nella città catalana ...