Sci: CdM, 5 azzurri convocati per gare di Saalbach (Di martedì 2 marzo 2021) Saalbach, 2 mar. - (Adnkronos) - Saranno cinque gli azzurri schierati per le gare di Saalbach del prossimo fine settimana: Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, cui si unirà Riccardo Tonetti solo per il superG di domenica. Il programma nella località austriaca prevede tre recuperi: la prima discesa, venerdì alle 11.20, sarà il recupero più volte rimandato di Wengen, sabato la seconda discesa, con partenza alle 11, che recupererà quella a cui ha rinunciato Kvitfjell, e il superG di domenica, il via alle 10.30, sempre recupero di quello norvegese. Le classifiche di specialità sono ancora aperte. Per quanto riguarda la discesa, guida Beat Feuz con 406 punti, davanti a Matthias Mayer a quota 358 e a Dominik Paris a 288. Tutto può succedere a tre gare dal termine della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021), 2 mar. - (Adnkronos) - Saranno cinque glischierati per ledidel prossimo fine settimana: Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, cui si unirà Riccardo Tonetti solo per il superG di domenica. Il programma nella località austriaca prevede tre recuperi: la prima discesa, venerdì alle 11.20, sarà il recupero più volte rimandato di Wengen, sabato la seconda discesa, con partenza alle 11, che recupererà quella a cui ha rinunciato Kvitfjell, e il superG di domenica, il via alle 10.30, sempre recupero di quello norvegese. Le classifiche di specialità sono ancora aperte. Per quanto riguarda la discesa, guida Beat Feuz con 406 punti, davanti a Matthias Mayer a quota 358 e a Dominik Paris a 288. Tutto può succedere a tredal termine della ...

