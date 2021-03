Sci alpino, saranno cinque gli azzurri impegnati nelle prove veloci di questo weekend a Saalbach (Di martedì 2 marzo 2021) Messo in archivio il fine settimana di Bansko (Bulgaria), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 si trasferisce in quel di Saalbach (Austria) dove vivremo tre prove veloci, tutte recuperi di appuntamenti saltati nelle scorse settimane. La prima discesa, in programma venerdì alle ore 11.20, sarà quella che in origine si sarebbe dovuta disputare a Wengen, quindi sabato toccherà alla seconda discesa, con partenza alle ore 11.00, che recupererà quella a cui ha rinunciato Kvitfjell, come il superG di domenica, con il via alle ore 10.30. Per l’occasione saranno cinque gli azzurri in gara: Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, e Riccardo Tonetti che sarà impegnato solamente nel superG di domenica. Oltre ai ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Messo in archivio il fine settimana di Bansko (Bulgaria), la Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021 si trasferisce in quel di(Austria) dove vivremo tre, tutte recuperi di appuntamenti saltatiscorse settimane. La prima discesa, in programma venerdì alle ore 11.20, sarà quella che in origine si sarebbe dovuta disputare a Wengen, quindi sabato toccherà alla seconda discesa, con partenza alle ore 11.00, che recupererà quella a cui ha rinunciato Kvitfjell, come il superG di domenica, con il via alle ore 10.30. Per l’occasionegliin gara: Emanuele Buzzi, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, e Riccardo Tonetti che sarà impegnato solamente nel superG di domenica. Oltre ai ...

