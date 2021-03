Sci alpinismo | sette medaglie per l’Italia nelle sprint ai Mondiali 2021 di La Massana

(Di martedì 2 marzo 2021) Sono scattati idi sci, in programma a La(Andorra) fino a domenica 7 marzo: oggi erano in programma le gare nel format, eha subito raccolto. Di seguito i podi della prima gara della rassegna iridata divisi per categorie senior, espoir, junior e cadetti. I PODI DEL 2 MARZO Classifica Senior femminileLa(And) 1. Marianne Fatton (SUI) 2. Marianna Jagercikova (SVK)3. Mara Martini (ITA) Classifica U23 femminileLa(And)1. Giulia Murada (ITA) 2. Marie Pollet-Villard (FRA)3. Giorgia Felicetti (ITA) Classifica Senior maschileLa(And) 1. Iwan Arnold (SUI) 2. Oriol ...

newsvda : Sci alpinismo: Nadir Maguet terzo ai mondiali ad Andorra - FondoItalia : Sci Alpinismo - Mondiali: nella sprint, Mara Martini, Nadir Maguet e Giorgia Felicetti si aggiudicano il bronzo. Or… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mondiali di sci alpinismo: tris di medaglie azzurre nelle sprint giovanili a La Massana #2Marzo - neveitalia : Mondiali di sci alpinismo: tris di medaglie azzurre nelle sprint giovanili a La Massana #2Marzo - reteabruzzocom : SCI ALPINISMO, A CAMPO FELICE LE FINALI DEL CIRCUITO PULCINI -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpinismo

... mentre lui è bellunese, maestro dia Croce d'Aune. La soddisfazione del presidente del Cai di ... Niente scatolette!" E l'? "È una parte fondamentale al Boz, il Sass de Mura richiama ...Per quanto riguarda invece lo, si disputerà a Rivisondoli la finale della Coppa Italia 2021. Nonostante la particolarità di questa stagione invernale, l'Asd Mountain Lab, in ...Sono scattati i Mondiali di sci alpinismo, in programma a La Massana (Andorra) fino a domenica 7 marzo: oggi erano in programma le gare nel format sprint, e l'Italia ha subito raccolto sette medaglie.Sci alpinismo: Nadir Maguet terzo ai mondiali ad Andorra; un bel risultato per l'alpino valdostano nella gara sprint, domani staffetta ...