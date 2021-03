Scavalcati tamponi, blocco dei voli e quarantena. Così il ceppo brasiliano è arrivato in Italia (Di martedì 2 marzo 2021) Ricostruito il percorso del primo caso di questo tipo di variante, da San Paolo a Milano Malpensa, passando per Madrid con tappa finale a Varese. Il virologo dell'università dell'Insubria Maggi: "La più diffusa oggi è comunque quella inglese" Leggi su repubblica (Di martedì 2 marzo 2021) Ricostruito il percorso del primo caso di questo tipo di variante, da San Paolo a Milano Malpensa, passando per Madrid con tappa finale a Varese. Il virologo dell'università dell'Insubria Maggi: "La più diffusa oggi è comunque quella inglese"

