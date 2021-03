Scaricabarile del governo sulla chiusura delle scuole. Governatori e sindaci sul piede di guerra (Di martedì 2 marzo 2021) Scontro sulla chiusura delle scuole tra governo da un lato Regioni e Comuni dall’altro. Nel corso della cabina di regia con il Cts e l’Istituto superiore di sanità, il governo ha confermato la volontà di prevedere nel Dpcm la sospensione delle lezioni in presenza in tutti gli ordini e grado nelle zone rosse, nonché per le arancioni e le gialle laddove dovesse essere raggiunto il numero di 250 contagi per 100mila abitanti. A disporre le chiusure in questo caso, però, dovrebbero essere le Regioni. Le quali non ci stanno ad assumersi il ruolo di lasciare gli studenti a casa. Una preoccupazione condivisa anche dai Comuni. Scontro Regioni-governo sulla chiusura delle scuole L’opposizione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Scontrotrada un lato Regioni e Comuni dall’altro. Nel corso della cabina di regia con il Cts e l’Istituto superiore di sanità, ilha confermato la volontà di prevedere nel Dpcm la sospensionelezioni in presenza in tutti gli ordini e grado nelle zone rosse, nonché per le arancioni e le gialle laddove dovesse essere raggiunto il numero di 250 contagi per 100mila abitanti. A disporre le chiusure in questo caso, però, dovrebbero essere le Regioni. Le quali non ci stanno ad assumersi il ruolo di lasciare gli studenti a casa. Una preoccupazione condivisa anche dai Comuni. Scontro Regioni-L’opposizione ...

