Scadenza rate con la Rottamazione-ter: ecco in quale caso si ha qualche giorno in più (Di martedì 2 marzo 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, scrive l’Agenzia Riscossione Entrate nella sua homepage, ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento per differire il termine di pagamento delle rate della Rottamazione-ter. Al momento è stato fissato ed è rimasto al 1 marzo 2021, con una nuova manovra e forse l’arrivo del DL Sostegno ora chiamato anche DL Indennizzo, si potrebbe arrivare ad un ulteriore aiuto per i contribuenti in difficoltà nell’assolvere i debiti fiscali. Nella nota Mef si legge che il provvedimento in elaborazione definirà non solo la Rottamazione-ter ma anche il saldo e stralcio delle cartelle. Vediamo adesso che cosa si prevede per la Scadenza delle rate 2020 e per la prima rata debiti 2021. Scadenza delle rate ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 marzo 2021) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, scrive l’Agenzia Riscossione Entnella sua homepage, ha comunicato che è in corso di redazione il provvedimento per differire il termine di pagamento delledella-ter. Al momento è stato fissato ed è rimasto al 1 marzo 2021, con una nuova manovra e forse l’arrivo del DL Sostegno ora chiamato anche DL Indennizzo, si potrebbe arrivare ad un ulteriore aiuto per i contribuenti in difficoltà nell’assolvere i debiti fiscali. Nella nota Mef si legge che il provvedimento in elaborazione definirà non solo la-ter ma anche il saldo e stralcio delle cartelle. Vediamo adesso che cosa si prevede per ladelle2020 e per la prima rata debiti 2021.delle...

