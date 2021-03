Sassuolo-Napoli | la probabile formazione degli azzurri | dubbio Ghoulam

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domani la squadra allenata da mister Rino Gattuso affronterà ilin un match molto insidioso contro un allenatore dalle idee innovative come Roberto De Zerbi. L’ex Campione del Mondo ha perso Koulibaly per squalifica e quindi dovrà necessariamente tornare a schierare il duo Rrahmani-Maksimovic. Il primo sta dimostrando il suo valore, ma non sempre riesce ad esprimersi al meglio con l’ex Torino al suo fianco. Sulle fasce dovrebbero aggirare Di Lorenzo e Mario Rui, insediato da. Gattuso però potrebbe optare per il portoghese per non forzare troppo sull’algerino che è rientrato da poco. Mediana a 2 con Demme e Fabian Ruiz che supportano i 3 tenori sulla trequarti, Politano, Insigne e l’ottimo Zielinski che in queste settimane è al top della condizione. In attacco ancora Dries ...