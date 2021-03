Sanremo2021, diretta dall'Ariston: Fiorello rock stupisce con mantello alla Achille Lauro (Di martedì 2 marzo 2021) diretta a cura della redazione di globalist.culture.it ( clicca qui per vedere chi siamo ) con il coordinamento di Stefano Miliani Il festival 2021 è partito con un numero che stupisce. Di Fiorello entrato in scena dopo la intro di ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021)a cura della redazione di globalist.culture.it ( clicca qui per vedere chi siamo ) con il coordinamento di Stefano Miliani Il festival 2021 è partito con un numero che. Dientrato in scena dopo la intro di ...

RaiPlay : ??#Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ?? - Raiofficialnews : “Ti ho fatto diventare un pupazzo e ora sei un ologramma!” @Fiorello ??In diretta al @Tg1Rai, il… - RaiPlay : #Sanremo2021 sta per avere inizio! Segui la diretta streaming su RaiPlay ? - AliceFilippis : RT @ChiamatemiFitz: Raga io sto guardando #Sanremo2021 ma sinceramente mi manca il canale #mediasetextra e il #gfvip in diretta per sfuggir… - biscottoverde : RT @felixfukuda: Ma dio manco un’ora di diretta e Fiorello ha già detto una roba sulla sessualità altrui, sullo smalto, sullo “sforzo del m… -