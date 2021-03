Sanremo riparte con Fiorello. Amadeus: "Italia sta lottando" - (Di martedì 2 marzo 2021) Serena Pizzi Tutto riparte dove avevamo lasciato il nostro ultimo sorriso. Tante novità quest'anno. Amadeus: "Il cuore batte più forte" La 71esima edizione del festival di Sanremo è iniziata. Le norme anti-Covid, la voglia di vivere, il desiderio di ricomiciare e la forza di andare avanti hanno avuto la meglio su questa pandemia che ci flagella da ormai un anno. Esattamente 13 mesi fa, gli Italiani si erano riuniti, chi all'Ariston chi davanti alla tv, per seguire la kermesse. Come dimenticare il "dov'è Bugo?" di Morgan? Ecco, quello è stato l'ultimo evento pubblico che ci ha donato un po' di spensieratezza. Questa sera tutto è ricominciato dove avevamo lasciato il nostro ultimo sorriso. Senza pubblico, è vero. Senza la ressa fuori dal Teatro, è vero. Senza i centinaia di giornalisti ad assillarie di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Serena Pizzi Tuttodove avevamo lasciato il nostro ultimo sorriso. Tante novità quest'anno.: "Il cuore batte più forte" La 71esima edizione del festival diè iniziata. Le norme anti-Covid, la voglia di vivere, il desiderio di ricomiciare e la forza di andare avanti hanno avuto la meglio su questa pandemia che ci flagella da ormai un anno. Esattamente 13 mesi fa, glini si erano riuniti, chi all'Ariston chi davanti alla tv, per seguire la kermesse. Come dimenticare il "dov'è Bugo?" di Morgan? Ecco, quello è stato l'ultimo evento pubblico che ci ha donato un po' di spensieratezza. Questa sera tutto è ricominciato dove avevamo lasciato il nostro ultimo sorriso. Senza pubblico, è vero. Senza la ressa fuori dal Teatro, è vero. Senza i centinaia di giornalisti ad assillarie di ...

