**Sanremo: Nuove Proposte, Folcast e Gaudiano alla finale di venerdì** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Folcast e Gaudiano sono le due Nuove Proposte che accederanno direttamente alla finale di venerdì. I due si sono imposti su Elena Faggi e Avincola. A votare tre giurie: il televoto (34%), la giuria demoscopica (33%) e la Sala Stampa (33%). La busta è 'entrata in scena' portata da Fiorello con un carrello, come previsto dalle regole anti contagio in ossequio al protocollo sanitario anti Covid, secondo le quali buste e premi non possono essere toccati da nessuno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) -sono le dueche accederanno direttamentedi venerdì. I due si sono imposti su Elena Faggi e Avincola. A votare tre giurie: il televoto (34%), la giuria demoscopica (33%) e la Sala Stampa (33%). La busta è 'entrata in scena' portata da Fiorello con un carrello, come previsto dalle regole anti contagio in ossequio al protocollo sanitario anti Covid, secondo le quali buste e premi non possono essere toccati da nessuno.

Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Corriere : #Sanremo2021, le notizie della prima serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della p… - mariamessinaaa : RT @Dayalinda6: Storia di dayane e bubi in vasca >>>> nuove proposte a Sanremo #exrosmello #Sanremo2021 - Spettakolo_mag : Appuntamento alla serata finale delle Nuove Proposte, venerdì, con @folcast_ @SanremoRai La nostra intervista… - MondoTV241 : Sanremo 2021: i primi due semifinalisti delle nuove proposte 2021! #sanremo2021 #sanremo21 -