Sanremo: Matilda De Angelis, ‘palco per messaggi importanti ma stasera faccio l’artista’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Cerco sempre di battermi per un certo tipo di emancipazione. Io mi sono esposta, per una cosa di cui ho ritenuto importante parlare. Ma il placo di Sanremo è un palco di musica e di arte, verranno stasera lanciati tantissimi messaggi importanti e ho pensato semplicemente di godermela, e mi va bene così”. Matilda De Angelis risponde così a chi le chiede se stasera utilizzerà il palco di Sanremo per lanciare messaggi importanti sul valore della donna e sull’importanza di non farsi condizionare dagli stereotipi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Cerco sempre di battermi per un certo tipo di emancipazione. Io mi sono esposta, per una cosa di cui ho ritenuto importante parlare. Ma il placo diè un palco di musica e di arte, verrannolanciati tantissimie ho pensato semplicemente di godermela, e mi va bene così”.Derisponde così a chi le chiede seutilizzerà il palco diper lanciaresul valore della donna e sull’importanza di non farsi condizionare dagli stereotipi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

barinewstv : Sanremo 2021 – Parlano Ibra e Matilda - TV7Benevento : Sanremo: Matilda De Angelis, 'palco per messaggi importanti ma stasera faccio l'artista'... - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Tutto su Matilda De Angelis, una talentuosa mina vagante a Sanremo - winterfxlcon : stasera sanremo con matilda de angelis e maneskin una grande vittoria per me e la mia bisessualità - reese_86 : Chiedere a Matilda De Angelis se senta Nicole Kidman è come chiedere a Conte se senta ancora la Merkel, cioè è una… -