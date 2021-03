Sanremo, Måneskin: «Né zitti né buoni, al Festival portiamo la nobiltà della rabbia» – La videointervista (Di martedì 2 marzo 2021) Il debutto dei Måneskin tra i campioni di Sanremo sarà come piace a loro, ribelle e appassionato. Una rottura degli schemi che il gruppo romano ha deciso di compiere sul palcoscenico più tradizionale d’Italia. Con zitti e buoni, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, tutti poco più che ventenni, sono pronti a dare «nobiltà alla rabbia». Quella che, «nascendo dal disagio e dalle ingiustizie, porta alle vere rivoluzioni». Speciale Sanremo 2021 Il regolamento del Festival di Sanremo Tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo I duetti e le cover della terza serata di Sanremo Tutti gli ospiti attesi alla 71esima edizione del Festival I ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Il debutto deitra i campioni disarà come piace a loro, ribelle e appassionato. Una rottura degli schemi che il gruppo romano ha deciso di compiere sul palcoscenico più tradizionale d’Italia. Con, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, tutti poco più che ventenni, sono pronti a dare «alla». Quella che, «nascendo dal disagio e dalle ingiustizie, porta alle vere rivoluzioni». Speciale2021 Il regolamento deldiTutte le canzoni in gara aldiI duetti e le coverterza serata diTutti gli ospiti attesi alla 71esima edizione delI ...

