Sanremo, lutto per Ignazio Boschetto de "Il Volo" (Di martedì 2 marzo 2021) Alla vigilia del Festival di Sanremo è venuto a mancare il padre di Ignazio Boschetto, tenore del gruppo musicale "Il Volo", Vito Boschetto. Per il cantante è un lutto che lascia un grande vuoto, proprio al padre doveva la realizzazione dei suoi sogni. Vito Boschetto, lutto per Ignazio de "Il Volo" Vito Boschetto è scomparso nella città in cui viveva, Bologna, a causa di un male improvviso non collegato al covid-19. Stando a quanto riferito da AllMusic Italia, Vito sarebbe venuto a mancare nella serata di domenica 28 febbraio, a soli tre giorni dal ritorno sul palco dell'Ariston del figlio insieme ai suoi compagni di gruppo. Il padre del cantante marsalese ha avuto un ruolo fondamentale per ...

