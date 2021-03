Sanremo, la gente fuori dall'Ariston: 'Speriamo che il Festival ci riporti alla vita normale' (Di martedì 2 marzo 2021) 'Non è lo stesso Sanremo degli altri anni. È giusto che ci siano state le restrizioni, però è bello vedere che, comunque, ci possa portare la speranza di tornare alla vita normale a cui eravamo ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) 'Non è lo stessodegli altri anni. È giusto che ci siano state le restrizioni, però è bello vedere che, comunque, ci possa portare la speranza di tornarea cui eravamo ...

Valeria23549267 : @Marco_viscomi Non tutti Marco, molta gente ha cambiato ed ha guardato Sanremo . Che tifosi - frantoska : RT @albertosorge: Stasera noi poracci a vedere Amadeus e Arisa mentre gli hater di Sanremo si leggono Guerra e Pace di Tolstoj per la vente… - francy65888229 : RT @albertosorge: Stasera noi poracci a vedere Amadeus e Arisa mentre gli hater di Sanremo si leggono Guerra e Pace di Tolstoj per la vente… - prettyredangel1 : RT @albertosorge: Stasera noi poracci a vedere Amadeus e Arisa mentre gli hater di Sanremo si leggono Guerra e Pace di Tolstoj per la vente… - ValentinaImperi : RT @albertosorge: Stasera noi poracci a vedere Amadeus e Arisa mentre gli hater di Sanremo si leggono Guerra e Pace di Tolstoj per la vente… -