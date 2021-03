Sanremo | intervista ad Avincola | «Canto la rivincita dei panchinari» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 2 marzo 2021) Quandoinizia a cantare la prima sensazione che si percepisce può essere quella di smarrimento. Sarà la sua timbrica che richiama quella di Ivan Graziani, sarà che non si sa mai dove la sua scrittura, che commistiona la ruvidezza schietta di maestri come Vasco Rossi e Luca Carboni al viaggio cinematografico, andrà a finire. Eppure, quandoinizia a cantare Goal!, brano con cui concorrerà tra le Nuove proposte di questa 71esima edizione di, la canzone si fa sempre più concreta e sembra materializzarsi intorno a chi l’ascolta. «Le canzoni quando sono scritte in maniera sincera sono sempre lo specchio dei tempi che viviamo: c’è una finta semplicità, una povertà lessicale nella vita di tutti i giorni che di rimando va a finire nelle canzoni – raccontaa Open -. Pensiamo troppo spesso ...