Sanremo, Ibrahimovic: “Sono qui per fare le mie regole” (Di martedì 2 marzo 2021) Il calciatore del Milan ha elencato una serie di regole per il Festival di Sanremo “Mi servono le stesse misure di San Siro, altrimenti questo Festival è annullato” dice così Zlatan Ibrahimovic al debutto all’Ariston. Poi scese le temute scale, con la sua solita ironia e anche un po’ di irriverenza dice ad Amadeus che è fortunato ad averlo. Il calciatore fa il suo ingresso con una musica popolare che richiama le sue origini rom e si presenta con un completo elegante con tanto di vistosa spilla. Leggi anche: “Festival di Sanremo”: ecco cosa faranno Mihajlovic e Ibrahimovic E poi spiega che detterà lui le regole: “Ho portato le regole del mio Festival, ti hanno detto che sei il direttore? Il direttore è Zlatan, l’ha deciso Zlatan. Ecco le regole, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il calciatore del Milan ha elencato una serie diper il Festival di“Mi servono le stesse misure di San Siro, altrimenti questo Festival è annullato” dice così Zlatanal debutto all’Ariston. Poi scese le temute scale, con la sua solita ironia e anche un po’ di irriverenza dice ad Amadeus che è fortunato ad averlo. Il calciatore fa il suo ingresso con una musica popolare che richiama le sue origini rom e si presenta con un completo elegante con tanto di vistosa spilla. Leggi anche: “Festival di”: ecco cosa faranno Mihajlovic eE poi spiega che detterà lui le: “Ho portato ledel mio Festival, ti hanno detto che sei il direttore? Il direttore è Zlatan, l’ha deciso Zlatan. Ecco le, ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic sull’infortunio: “Il programma stabilito resta uguale, ho avuto una piccola lesione ma il programma de… - FBiasin : Per #Ibrahimovic 'Lesione muscolo lungo adduttore sinistro. Verrà rivalutato con esame strumentale fra una decina d… - AntoVitiello : #Ibrahimovic su #Lukaku a #Sanremo: 'Gli do il benvenuto. Non c'è nessun problema personale, quello che si fa in ca… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SANREMO - Ibrahimovic: 'Il Festival di Zlatan sarà a 22 cantanti, il palco è troppo piccolo, a me serve come San Siro'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SANREMO - Ibrahimovic: 'Il Festival di Zlatan sarà a 22 cantanti, il palco è troppo piccolo, a me serve come San Siro'… -