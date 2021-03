Sanremo: Fiorello showman ma Matilda de Angelis non è da meno (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021 si apre con le nuove proposte; Gaudiano e Folcast in finale tra le nuove proposte, Amadeus legge una lettera a cuore aperto e Rosario Fiorello sdrammatizza sulla situazione. Un festival iniziato con il “botto” in perfetto stile sanremese. “Ci sono le lobby della Rai, la più famosa è quella etero” Fiorello porta la satira sul palco dell’Ariston. Matilda de Angelis e Zlatan ottimi co-conduttori. Ci sono tutti i Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 2 marzo 2021)2021 si apre con le nuove proposte; Gaudiano e Folcast in finale tra le nuove proposte, Amadeus legge una lettera a cuore aperto e Rosariosdrammatizza sulla situazione. Un festival iniziato con il “botto” in perfetto stile sanremese. “Ci sono le lobby della Rai, la più famosa è quella etero”porta la satira sul palco dell’Ariston.dee Zlatan ottimi co-conduttori. Ci sono tutti i Articolo completo: dal blog SoloDonna

FBiasin : È morto un grande dj, Claudio #Coccoluto. Se c'è qualcuno che lo può salutare come si deve, sono i due che vanno i… - stanzaselvaggia : Se Fiorello si sposta un attimo vediamo anche Sanremo. #Sanremo2021 - AndreaDianetti : A chi lo scorso anno diceva che Fiorello ormai fosse 'datato'... vi dico. Fatelo voi quello che ha fatto ad inizio… - TuSeiTu_sg : RT @opificioprugna: Non so se guardare #Fiorello a #Sanremo o qualcosa di più divertente tipo Un giorno in pretura speciale Mostro di Firen… - Angjelo84509957 : RT @BellucciRoberto: i cantanti si #Sanremo si dividono in due categorie: - chi cazzo è? - ancora campa? #Sanremo2021 #Sanremo21 #Sanremo7… -