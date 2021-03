Sanremo, Fiorello “obbliga” Amadeus a dire c**o in diretta (Di martedì 2 marzo 2021) Il debutto del Festival di Sanremo edizione 2021 è tutto all’insegna del travestimento e dello sfottò. Ecco la cronaca dei primi sketch tra Amadeus e Fiorello. E’ un Fiorello in stile Achille Lauro la prima immagine destinata a rimanere impressa nella mente dei telespettatori dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Il mattatore con indosso un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Il debutto del Festival diedizione 2021 è tutto all’insegna del travestimento e dello sfottò. Ecco la cronaca dei primi sketch tra. E’ unin stile Achille Lauro la prima immagine destinata a rimanere impressa nella mente dei telespettatori dell’edizione 2021 del Festival di. Il mattatore con indosso un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

FBiasin : È morto un grande dj, Claudio #Coccoluto. Se c'è qualcuno che lo può salutare come si deve, sono i due che vanno i… - AndreaDianetti : A chi lo scorso anno diceva che Fiorello ormai fosse 'datato'... vi dico. Fatelo voi quello che ha fatto ad inizio… - Corriere : Fiorello scherza: «Io e Amadeus inseparabili, neanche Renzi riuscirebbe a dividerci» - signorametta : '20 agosto io stavo per entrare in acqua al mare e mi chiama ama' ama così che il 20 agosto chiama fiorello perché… - pma85 : RT @stanzaselvaggia: Se Fiorello si sposta un attimo vediamo anche Sanremo. #Sanremo2021 -