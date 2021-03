Sanremo, Fiorello ne ha pure per i politici: "Pagati per occupare la poltrona" - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Francesca Galici Nel corso della prima serata del festival di Sanremo, Fiorello ha punto in più occasioni i politici e le abitudini della politica, ma anche la Rai Dopo la stilettata di Amadeus alla Rai, che ha impedito all'organizzazione di utilizzare le navi da crociera per creare una bolla sicura e impedire i contagi in modo tale da avere il pubblico di figuranti in studio, anche Fiorello picchia duro. Il teatro vuoto proprio non va giù al conduttore e allo showman, che comunque cerca di ironizzare sulla situazione scherzando con le poltrone vuote. Nel primo monologo, Fiorello ha preso di mira Zingaretti e in un altro intervento, sempre in relazione all'assenza di pubblico, lo showman siciliano si è lasciato andare a un'altra battuta ficcante e satirica sulle abitudini dei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Francesca Galici Nel corso della prima serata del festival diha punto in più occasioni ie le abitudini della politica, ma anche la Rai Dopo la stilettata di Amadeus alla Rai, che ha impedito all'organizzazione di utilizzare le navi da crociera per creare una bolla sicura e impedire i contagi in modo tale da avere il pubblico di figuranti in studio, anchepicchia duro. Il teatro vuoto proprio non va giù al conduttore e allo showman, che comunque cerca di ironizzare sulla situazione scherzando con le poltrone vuote. Nel primo monologo,ha preso di mira Zingaretti e in un altro intervento, sempre in relazione all'assenza di pubblico, lo showman siciliano si è lasciato andare a un'altra battuta ficcante e satirica sulle abitudini dei ...

