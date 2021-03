Sanremo | è un hair stylist giuglianese a curare l’immagine del cantante Aiello

(Di martedì 2 marzo 2021)e Giugliano si “incontrano” nel talento dell’Luciano Rammairone. Il giovane nel corso delle serate del Festival della canzone Italiana cureràdel cantautore. L’giunge per la quarta volta alla kermesse musicale come acconciatore grazie alla fiducia di Diffitaliagroup di Paolo Demaria e Patrizia Anno. “È un festival diverso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A_R_Esse : -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo hair

CityNow

Ha recitato nell'edizione italiana del musicanel 1969, per poi continuare a recitare in ... Nei primi anni del 2000 è tornata a recitare, mentre qualche anno dopo partecipa a, questa volta ...L'stylist reggino Salvatore Clemensi nuovamente nel dietro le quinte del palco più famoso d'Italia. Clemensi curerà l'dress dei big diIl conto alla rovescia per l'alzata di sipario del Teatro Ariston ormai è alle porte, ma c'è chi da dietro le quinte il suo lavoro lo sta già ampiamente svolgendo. Quando ...Madame è tra i Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano “Voce” ...Chi trucca e chi pettina le star che calceranno il palco dell'Ariston? Scopritelo con noi e non perdete il nostro make-up tutorial quotidiano, «Saremo Visto e Copiato» a cura della make-up artist Rita ...