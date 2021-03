Sanremo, è il giorno di Ibrahimovic: “James? Lo sport unisce, la politica divide” (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi a Sanremo era il giorno di Zlatan Ibrahimovic, attrazione principale della conferenza stampa di presentazione del 71esimo Festival della canzone italiana. Il campione rossonero non ha tradito le attese, parlando molto e scherzando altrettanto coi giornalisti. Il campione del Milan scherza, “E’ meglio avermi nella stessa squadra che contro” “Grazie ad Amadeus di avermi chiamato. Ho detto subito di sì, perché come dice lui ‘è meglio avermi nella stessa squadra che contro. Ed ora, io e lui ra stiamo nella stessa squadra”. A dirlo è Zlatan Ibrahimovic, raccontando, nel corso della conferenza stampa che precede l’inizio di Sanremo 71, le sue emozioni nell’essere il grande super ospite. Ibra è infatti uno dei campioni del Milan, la squadra direttamente avversaria a quella di Amadeus, cioè l’Inter. “Cosa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Oggi aera ildi Zlatan, attrazione principale della conferenza stampa di presentazione del 71esimo Festival della canzone italiana. Il campione rossonero non ha tradito le attese, parlando molto e scherzando altrettanto coi giornalisti. Il campione del Milan scherza, “E’ meglio avermi nella stessa squadra che contro” “Grazie ad Amadeus di avermi chiamato. Ho detto subito di sì, perché come dice lui ‘è meglio avermi nella stessa squadra che contro. Ed ora, io e lui ra stiamo nella stessa squadra”. A dirlo è Zlatan, raccontando, nel corso della conferenza stampa che precede l’inizio di71, le sue emozioni nell’essere il grande super ospite. Ibra è infatti uno dei campioni del Milan, la squadra direttamente avversaria a quella di Amadeus, cioè l’Inter. “Cosa ...

caoxueqin_ : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - Ladyblu8 : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - sonorolaa : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - EchelonGleek : RT @GPasqui: +++ Orietta Berti non scenderà le scale di Sanremo: 'Ho provato l'altro giorno e quasi quasi mi rompo la testa, meglio evitare… - AdoptadaBarone : ilvolo: Quasi pronti per il palco dell'Ariston, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, ci vediamo domani ser… -