Sanremo, dai Giovani ai Campioni: le pagelle della prima serata (Di martedì 2 marzo 2021) Questo il giorno. Il Festival della rinascita, delle donne, della musica, della curiosit . Delle poltrone vuote e i divani pieni, del remoto e del futuro.... cominciato. Tra un Diodato e un che Dio ci ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 marzo 2021) Questo il giorno. Il Festivalrinascita, delle donne,musica,curiosit . Delle poltrone vuote e i divani pieni, del remoto e del futuro.... cominciato. Tra un Diodato e un che Dio ci ...

mortad3ntro : però dai delle nuove proposte di #sanremo solo il terzo mi è piaciuto - chero_sene : come se in realtà il vero godimento non fosse goderselo dai tweet altrui io cuck di sanremo - yarialessi : Facciamo finta che Sanremo inizia alle 21:30 dai #Sanremo2021 - tommosmjle_ : tra i 4 è il meno peggio dai #Sanremo - guleroses : raga ma questi quattro soggetti li hanno presi dietro l’angolo di casa mia e li hanno detto “volete venire a fare s… -