Sanremo, collaboratore di Irama positivo al Covid: salta l’esibizione di questa sera (Di martedì 2 marzo 2021) Il Covid irrompe al Festival di Sanremo: un componente dello staff di Irama, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. Questo implica un cambio nella scaletta della prima serata. Il cantante si è visto costretto a rinunciare all’esibizione prevista nel corso della puntata del 2 marzo e a sottoporsi a tutti i controlli necessari. Sanremo, positivo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 marzo 2021) Ilirrompe al Festival di: un componente dello staff di, infatti, è risultatoal Coronavirus. Questo implica un cambio nella scaletta della primata. Il cantante si è visto costretto a rinunciare alprevista nel corso della puntata del 2 marzo e a sottoporsi a tutti i controlli necessari.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Un collaboratore è positivo al Covid, Irama stasera non canta #Sanremo2021 #ANSA - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: ??Sanremo Tampone negativo per #Irama. Il cantante è stato testato dopo la positività al covid di un suo collaboratore @Sanre… - BADU____ : #Irama salterà la prima serata per un collaboratore positivo al COVID. Ma anche così non riesce a non starmi sul ca… - Radio1Rai : ??Sanremo Tampone negativo per #Irama. Il cantante è stato testato dopo la positività al covid di un suo collaborato… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Un collaboratore è positivo al Covid, Irama stasera non canta #Sanremo2021 #ANSA -