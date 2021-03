Sanremo al via | Salvini sgancia la bomba | mentre parlano Amadeus e Fiorello La Lega vuole passare ai fatti

(Di martedì 2 marzo 2021) Inizia il Festival diformato Covid e Matteolasull'Ariston.hanno appena finito di introdurre la prima puntata. Il clima è surreale:en travesti, quasi una versione ancora più pacchiana di Achille Lauro, balla e canta e schiocca un bacio in fronte al direttore artistico, che per qualche minuto conduce con un vistoso segno di rossetto in primo piano.emoziona leggendo la sua lettera, "elogio della normalità" impossibile, visto che l'Italia è ancora piegata dall'epidemia e per giunta in piena terza ondata montante. Tanto impossibile, appunto, quanto straziante questa normalità. E in fondo è un cortocircuito temporale quello checoronavirus e Festival, perché nel ...

IlContiAndrea : Nel frattempo leggete ?????? #Sanremo2021, la gola profonda dell’orchestra a @FQMagazineit: “#Aiello il migliore (ma… - IlContiAndrea : Le prove generali di #Sanremo2021 confermano i pronostici della vigilia: #Colapesce #Dimartino puntano al podio con… - Corriere : #Sanremo2021, le notizie della prima serata ?? Via alla diretta dall'Ariston alle 20.40. Questa la scaletta della p… - LucaDondoni : RT @LaStampa: #Sanremo2021 La diretta della prima serata di questo strano Festival con @LucaDondoni @alicetta @robypava - alicetta : RT @LaStampa: #Sanremo2021 La diretta della prima serata di questo strano Festival con @LucaDondoni @alicetta @robypava -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo via

L'attesa per l'inizio del Festival di2021 sta per concludersi. Questa sera Amadeus sarà sul palco dell'Ariston per dare ilalla nuova edizione della kermesse canora ma non sarà, invece, sul palco del suo amatissimo programma '..."Ultima foto, poiil telefono": Fedez chiede scusa alla MichielinFiorello fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston per il via del 71/o festival di Sanremo. Un po' trasformismo alla Achille Lauro, un po' Cirque du Soleil, il mattatore esordisce marchiando ...Prende il via l’atteso festival di Sanremo, alla sua settantunesima edizione. Dopo una prima introduzione del direttore creativo Amadeus, fa il suo ingresso sulle note di una rivisitata “Grazie dei ...