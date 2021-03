Sanremo 2021: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata, dalla scaletta agli ospiti (Di martedì 2 marzo 2021) Mancano pochissime ore. L’appuntamento è per le 20.40 su Raiuno. Parte infatti stasera il Festival di Sanremo 2021. Siamo arrivati alla 71esima edizione. O, come preferisce dire il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, 70 + 1. Fino a sabato 6 marzo gli occhi televisivi d’Italia sono puntati sul Teatro Ariston della cittadina ligure dove, nel corso di queste 5 serate, si esibiranno 26 cantanti in gara e 8 Nuove Proposte. Oltre a una folta pattuglia di ospiti. La scaletta della prima serata Martedì 2 marzo vedremo esibirsi 13 dei campioni che si contendono la vittoria finale. Ecco l’ordine di uscita. A rompere il ghiaccio è Arisa con Potevi fare di più. Seguono, poi, i favoriti Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima. Aiello con Ora. Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per ... Leggi su amica (Di martedì 2 marzo 2021) Mancano pochissime ore. L’appuntamento è per le 20.40 su Raiuno. Parte infatti stasera il Festival di. Siamo arrivati alla 71esima edizione. O, come preferisce dire il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, 70 + 1. Fino a sabato 6 marzo gli occhi televisivi d’Italia sono puntati sul Teatro Ariston della cittadina ligure dove, nel corso di queste 5 serate, si esibiranno 26 cantanti in gara e 8 Nuove Proposte. Oltre a una folta pattuglia di. Ladellaserata Martedì 2 marzo vedremo esibirsi 13 dei campioni che si contendono la vittoria finale. Ecco l’ordine di uscita. A rompere il ghiaccio è Arisa con Potevi fare di più. Seguono, poi, i favoriti Colapesce e Dimartino con Musica leggerissima. Aiello con Ora. Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per ...

