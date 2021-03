Sanremo 2021 | tutte le volte che Achille Lauro ci ha stupito

(Di martedì 2 marzo 2021) Trasformare i pezzi di stoffa in un messaggio politico e sociale è sempre stato il mantra di molti artisti che hanno capito prima degli altri che, se volevano cambiare le cose, dovevano partire da quello che si mettevano addosso. Dalla parrucche variopinte di Freddie Mercury alle scarpe col tacco di David Bowie passando per il reggiseno a punta di Madonna e gli occhiali brillantinati di Elton John, Achille Lauro è il degno erede di quella lezione, abbastanza coraggioso da proporla sul palco forse più tradizionale e canonico che ci possa essere, quello che ha gridato allo scandalo quando Loredana Bertè si era presentata con una pancia fitta stretta in un abitino di pelle nera: quello del Festival di Sanremo. Ancora prima di calcare l’Ariston per la seconda volta nel 2020, l’anno che ha segnato la sua svolta artistica attraverso la scelta di outfit provocatori e bellissimi targati Gucci, custodi di significati e di simbologie ben precise e ben studiate, Achille Lauro quella strada aveva cominciato a percorrerla già da prima.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - xjorgesmile : Stamattina Il mio corpo: a lezione La mia mente: a Sanremo 2021 - MaraTrevisan1 : RT @AchilleIDOL: SANREMO 2021 QUESTA NOTTE #directedbyachillelauro -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Riporta Dagospia che il conduttore del Festival die il suo inseparabile amico Fiorello, si trovano ormai in Riviera da parecchi giorni e hanno scelto di soggiornare per il secondo anno ...Cominciamo dalla prima serata del Festival diin onda martedì 2 marzo : ecco tutte le alternative per gli outsider che faranno zapping saltando a piè pari il primo canale. I programmi ...Lutto per Il Volo. È morto Vito Boschetto, il padre del giovane cantante del trio Ignazio Boschetto. La notizia della sua scomparsa è trapelata solo qualche ora fa: da quanto si apprende, l’uomo ha av ...Con Sanremo, Seat condivide i valori della musica, come linguaggio universale da supportare, e della ...