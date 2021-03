Sanremo 2021 | testo e analisi di tutte le canzoni in gara al Festival

Leggi su zon

(Di martedì 2 marzo 2021) Scopri i testi e ledellein, l’evento più atteso della televisione italiana in programma dal 2 al 6 marzo Si respira grande attesa intorno al debutto della prima serata di, la 71esima edizione della prestigiosa kermesse avvolta dal caratteristico profumo dei fiori. L’evento, in onda sui Rai 1, è in programma dal Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Alla conduzione, sul palco più importante d’Italia, ci sarà Amadeus affiancato da Fiorello. Sebbene questa edizione sia anomala, privata di pubblico e abbracci (in ottemperanza alle norme anti-Covid), Ildella canzone non ha modificato la sua struttura: ventisei gli artisti inche si sfideranno per ...