Sanremo 2021 | strade deserte salvo polizia e alberghi vuoti | così la città del Festival cambia nell’anno del Covid – Video

(Di martedì 2 marzo 2021) Mentre nella ‘bolla’ del Teatro Ariston die per lelimitrofe circolano solo dipendenti Rai e addetti ai lavori, i cantanti entrano per le prove in minivan con finestrini oscurati dall’ingresso posteriore. Il 71°parte senza il clima di festa e la folla che solitamente lo accompagna in. Artisti e personaggi che normalmente sfilano sul tappeto rosso seguono rigorosamente il protocollo Rai che impedisce contatti con l’esterno e impone che anche la cena venga consumata in camera. I ristoranti e i bar sono chiusi dopo le 18 (fino a domani sera quando poi scatterà un’ulteriore ordinanza restrittiva decisa dal Presidente, Giovanni Toti). Ma non solo. Il sindaco Alberto Bianchieri ha emanato un’ordinanza che oltre alle aggregazioni all’esterno dell’Ariston vieta anche solo passeggiare nei pressi ...