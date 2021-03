Sanremo 2021 | si accende lo show senza platea Fiorello | «Una poltrona senza culo è come Zingaretti senza la D’Urso»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 2 marzo 2021) Amadeus,Il Festival diè un salto nel buio. Letteralmente. La kermesse più impegnativa e surreale di sempre – tutta colpa del Covid e delle sue limitazioni – si è aperta a luci spente. Un effetto scenico voluto, quasi a voler sottolineare la diversità di un’edizione che rimarrà, al di là di tutto, nella storia. Adre lo, poi, sono stati Amadeus e. E la kermesse è iniziata per davvero. “Per avere un po’ di normalità abbiamo lavorato in maniera straordinaria. Oggiriparte con i cantanti e le canzoni, con la nostra orchestra, i giornalisti e tutti quei lavoratori che con professionalità mi aiutano. Non ho spettatori in sala, avrò spesso degli applausi registrati, ma mi rincuora pensare che siano i vostri applausi da ...