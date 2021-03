Sanremo 2021 prima serata: Matilda De Angelis è una rivelazione (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021 si apre nel segno della commozione, con l’ingresso di Amadeus sul palco dell’Ariston dopo uno sketch con Fiorello. “Quest’anno il cuore batte più forte”, ha confessato il conduttore e direttore artistico del Festival. “Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria – ha detto, commentando l’ultimo anno difficile, segnato dalla pandemia – e per quella normalità abbiamo lavorato in maniera straordinaria. Avrò spesso applausi registrati in sottofondo, ma mi rincuora pensare che siano i vostri”. A regalare un inizio scoppiettante però è Fiorello, che scende le scale dell’Ariston con un outfit che è già iconico e strizza l’occhio ad Achille Lauro: rossetto nero, mantello coloratissimo fatto di fiorie occhiali da sole. Una performance strepitosa e rock sulle note di Grazie dei Fiori con cui Nilla Pizzi vinse la primissima edizione ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021)si apre nel segno della commozione, con l’ingresso di Amadeus sul palco dell’Ariston dopo uno sketch con Fiorello. “Quest’anno il cuore batte più forte”, ha confessato il conduttore e direttore artistico del Festival. “Abbiamo scoperto che la normalità è una cosa straordinaria – ha detto, commentando l’ultimo anno difficile, segnato dalla pandemia – e per quella normalità abbiamo lavorato in maniera straordinaria. Avrò spesso applausi registrati in sottofondo, ma mi rincuora pensare che siano i vostri”. A regalare un inizio scoppiettante però è Fiorello, che scende le scale dell’Ariston con un outfit che è già iconico e strizza l’occhio ad Achille Lauro: rossetto nero, mantello coloratissimo fatto di fiorie occhiali da sole. Una performance strepitosa e rock sulle note di Grazie dei Fiori con cui Nilla Pizzi vinse la primissima edizione ...

