Sanremo 2021, positivo al Covid un membro dello staff di Irama: al suo posto stasera si esibisce Noemi (Di martedì 2 marzo 2021) Colpo di scena. Quando mancano pochissime ore all'inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, è arrivata la notizia che uno dei componenti dello staff di Irama è risultato positivo al tampone per il Covid. Il cantante è stato subito sottoposto anche lui al tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione – prevista questa sera – è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera al Festival di Sanremo – stasera si esibirà Noemi. Lo comunica la Rai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

