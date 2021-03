Sanremo 2021 | omaggio al dj Claudio Coccoluto – VIDEO

Leggi su ck12

(Di martedì 2 marzo 2021) Stasera parte, previsto unal dj: tre volte al Festival, ilcon l’applauso della sala stampa. (screenshot)Il mondo della musica e dello spettacolo italiani piangono oggi la scomparsa di un grande dj, forse il più grande in assoluto,. Aveva 59 anni e da circa un anno lottava contro una grave malattia. La notizia del suo decesso ha lasciato davvero tutti senza parole e i messaggi di cordoglio sono decine e decine. Leggi anche –>morto: la malattia non lascia scampo al celebre djè morto in un momento davvero triste per il mondo dello spettacolo: ...