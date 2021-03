Sanremo 2021 | Noemi visibilmente dimagrita | perché | la dieta

Leggi su tpi

(Di martedì 2 marzo 2021) La cantante in gara al Festival di, ha colpito i fan non solo per la sua splendida voce ma anche per il vistoso dimagrimento. “Mi intravedo, mi riconosco. Per capire chi fossi, e raggiungermi, ho dovuto tagliare il filo con il passato, tirare giù cattedrali e ricostruire la mia città. Non è stato facile”, le sue parole. La cantante è ripartita da zero con il suo nuovo corpo costruito lavorando cone tanto esercizio fisico. “Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa – ha dettoa Vanity Fair -. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, come farmi trovare. Più perdevo il controllo della mia vita, più mi sfuggiva anche il mio corpo. Ho toccato il fondo”. La ...