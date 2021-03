Sanremo 2021 | nel coro c’è proprio lei | l’avete riconosciuta?

Leggi su chenews

E' lei o non è lei? Nel corso dell'esibizione di Max Gazzé sono state inquadrate le ragazze dele i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un volto noto. Si tratta di Monica Hill, famosa per aver partecipato alla prima edizione di Saranno Famosi, il talent di Maria De Filippi che oggi conosciamo tutti come Amici. La prima edizione del talent è rimasta nel cuore nei fan e tutti ricordano l'incredibile talento di Monica che dopo il programma ha deciso di portare avanti la carriera di corista. "Fare la corista è quello che voglio fare e devo ringraziare perché ho avuto le occasioni che mi hanno portato a farlo ad alti livelli" ha svelato Monica in una vecchia intervista, rivelando di aver seguito in tour Laura Pausini che, di rencete, ha vinto il Golden Globe.