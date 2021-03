Sanremo 2021 | lo show di Zlatan Ibrahimovic sul palco del Festival VIDEO

(Di martedì 2 marzo 2021)disuldell’Ariston. L’attaccante del Milan è tra gli ospiti fissi deldie la sua performance lontana dai campi di gioco era molto attesa. Non ha deluso le attese lo svedese che ha cominciato a dettare le proprie regole ad Amadeus, tutte indicazioni ironiche legate al mondo del calcio. E dunque ecco in alto ildi Ibra a. SportFace.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - indiependente22 : @nefastafausta amo ho visto ora che è di trash italiano ?? - TwitGinger : Fedez e Francesca Michielin cantano Chiamami per nome al Festival di #Sanremo2021! Ecco il video ! -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

I voti alle esibizioni dei primi 13 big e delle 4 nuove proposte Cronaca della prima ...Le prime battute di Fiorello nella serata di apertura del festival, al fianco di Amadeus, sono dedicate al Teatro Ariston vuoto (a casua delle misure anti Covid) e al premier Mario Draghi che 'ha 19 ...Ferirò persone che non meritavano la mia insensibilità, ma devo procedere. Questi sono i voti della prima serata del 71esimo Festival di Sanremo, mentre le cose accadono. Ma non per colpa loro, poveri ...Arisa ha debuttato nell'edizione del Festival di Sanremo del 2021: un look impressionante, che trasformazione rispetto alla prima apparizione ...