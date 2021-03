Sanremo 2021 | l' infermiera simbolo della lotta al Covid sul palco | Insieme ce la faremo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) “Non bisogna abbassare la guardia,ce la”. Suldisale Alessia Bonari, 24 anni,di Grosseto che lavora a Milano ed è diventata voltonellaal: un anno fa, infatti, la giovane pubblicò sul suo profilo Instagram una foto del suo volto segnato dalla mascherina. Lavorando in un repartoa Milano si trovòa migliaia di altri colleghi in tutta Italia are contro il virus. Il suo post diventò in breve tempo virale e fu una prima dura presa di coscienzagente comune con il temabattaglia al coronavirus.