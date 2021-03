Sanremo 2021 | Leo fa il tifo da casa e si veste come papà Fedez per la prima serata del Festival

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Leo vestitodurante laesibizione a. Chiara Ferragni, a poche settimane dal parto della secondogenita sua e del rapper, posta una foto che ritrae il piccolo Leone mentre tifa per l’avventura sanremese delda. Sempre sul profilo dell’influencer un augurio speciale perera arrivato tramite le stories: “In bocca al lupo,!”, sono state le parole pronunciate dal piccolo diFerragnez in un tenero video. View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ? (@chiaraferragni)