Sanremo 2021 | le pagelle ai look della prima serata | Alessia Bonari eterea in Armani | Fedez e Michielin “la coppia più bella del pop”- FOTO

(Di martedì 2 marzo 2021) Amadeus: voto 8 – Nero, elegantissimo, con papillon. Sorprendentemente sobrio, con giusto un tocco sparkling dato dai cristalli neri. Ammettiamolo, le sue giacche ci erano mancate. Il conduttore va in crescendo: poi è la volta di una giacca completamente di paillettes. Fiorello: voto 9 – Lo showman fa la suadiscesa dalla scalinata avvolto in un maxi abito alquanto petaloso e kitch: decisamente ad effetto. Fortunatamente poi l’abito di scena sparisce e lascia al posto ad un magistrale completo di Giorgio: un doppiopetto con rever in velluto. Il secondo cambio d’abito è coordinato al secondodi Amadeus: giacca di paillettes ed è subito varietà. Diodato: voto 8 – Il vincitore di2020 torna sul palco dell’Ariston e si mimetizza tra i due conduttori: anche per lui giacca ...