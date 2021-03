Sanremo 2021 | le due nuove proposte che sono passate alla puntata di venerdì

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 marzo 2021) Nella primadiche sta andando in onda questa sera, martedì 2 marzo, siesibiti 4 delle 8 “” che siqualificate estate scelte per questa settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. I cantanti in gara di questa sera: Avincola con il brano “goal” che si è esibito per terzo, Elena Faggi che ha cantato per seconda “Che ne so”, Folcast che è stato l’ultimo a presentare il suo brano “scopriti” e Gaudiano ha rotto il ghiaccio con la canzone “Polvere da sparo”. Ma chii due cantanti passatidi: le due ...