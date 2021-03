Sanremo 2021: la prima serata nel segno della ripartenza (e della musica) (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival della ricrescita (pardon, quello era «quello di Morandi») inizia con l’Ariston avvolto nel buio e Amadeus e Fiorello che spiegano che quest’anno più di altri Sanremo era necessario per regalare al Paese che «sta lottando per ritrovarsi» un po’ di leggerezza, un po’ della musica che per un anno è stata costretta a fermarsi. A ricordarci che qualcosa è cambiato davvero sono, però, le piccole cose: le poltrone vuote che Fiorello sfrutta per una gag incitandole ad «alzare i braccioli»; il carro porta-fiori che viene avvicinato delicatamente alle donzelle e sanificato a ogni utilizzo; gli applausi registrati che non saranno mai uguali a quelli dal vivo ma che sono sempre meglio di niente; e la testimonianza di un’emozionatissima Alessia Bonari, l’infermiera milanese diventata il simbolo della lotta al Covid durante il primo lockdown, che raccomanda l’utilizzo della mascherina condividendo la speranza che ci auguriamo tutti: che finisca presto. https://twitter.com/RaiUno/status/1366847322106257422 Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival della ricrescita (pardon, quello era «quello di Morandi») inizia con l’Ariston avvolto nel buio e Amadeus e Fiorello che spiegano che quest’anno più di altri Sanremo era necessario per regalare al Paese che «sta lottando per ritrovarsi» un po’ di leggerezza, un po’ della musica che per un anno è stata costretta a fermarsi. A ricordarci che qualcosa è cambiato davvero sono, però, le piccole cose: le poltrone vuote che Fiorello sfrutta per una gag incitandole ad «alzare i braccioli»; il carro porta-fiori che viene avvicinato delicatamente alle donzelle e sanificato a ogni utilizzo; gli applausi registrati che non saranno mai uguali a quelli dal vivo ma che sono sempre meglio di niente; e la testimonianza di un’emozionatissima Alessia Bonari, l’infermiera milanese diventata il simbolo della lotta al Covid durante il primo lockdown, che raccomanda l’utilizzo della mascherina condividendo la speranza che ci auguriamo tutti: che finisca presto. https://twitter.com/RaiUno/status/1366847322106257422

