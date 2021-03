Sanremo 2021 | la gola profonda dell’Orchestra svela chi è il migliore e il peggiore tra i Big in gara

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 marzo 2021) E’ tutto pronto per la 71esima edizione del Festival di, in partenza finalmente questa sera su Rai Uno. La macchina organizzativa della kermesse musicale italiana più attesa dell’anno è a lavoro da mesi e quest’anno è impegnata nell’edizione più difficile di sempre. Una manifestazione a prova di Covid-19, che segue rigidi controlli sanitari per fare in modo che tutto sia organizzato in massimo sicurezza per portare nella case degli italiani un po’ di musica e leggerezza in un periodo così difficile. C’è tanta emozione sul palco, tra gli ospiti e i cantanti in, e uno dei componentihato in esclusiva a FqMagazine le prime pagelle dei Big: “Aiello è una forza della natura anche se il testo non è il proprio il massimo. Però ci ha colpito per la sua interpretazione. Anche il brano di Madame ...