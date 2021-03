Sanremo 2021, Irama non si esibirà stasera: ecco il motivo e chi al suo posto (Di martedì 2 marzo 2021) Nella puntata di stasera, 2 marzo 2021, di Sanremo 2021, si sarebbe dovuto esibire Irama (come da scaletta della prima e della seconda serata del Festival), ma un membro che fa parte dello staff del cantante è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo Irama non si esibirà questa sera. Come viene riportato sul sito internet dell’ufficio stampa della Rai, l’ex vincitore di Amici è stato sottoposto al tampone molecolare di verifica e, nel mentre si aspetta il risultato, per precauzione non calcherà il palco dell’Ariston in questa prima puntata del Festival di Sanremo. Membro dello staff di Irama positivo al Covid-19: ecco chi si esibirà al suo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 marzo 2021) Nella puntata di, 2 marzo, di, si sarebbe dovuto esibire(come da scaletta della prima e della seconda serata del Festival), ma un membro che fa parte dello staff del cantante è risultato positivo al Covid-19 e per questonon siquesta sera. Come viene riportato sul sito internet dell’ufficio stampa della Rai, l’ex vincitore di Amici è stato sottoal tampone molecolare di verifica e, nel mentre si aspetta il risultato, per precauzione non calcherà il palco dell’Ariston in questa prima puntata del Festival di. Membro dello staff dipositivo al Covid-19:chi sial suo ...

