Sanremo 2021, Irama negativo al tampone molecolare. Ma rischia ancora l'esclusione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Irama Il tampone molecolare di Irama è risultato negativo. Lo ha comunicato lo stesso cantante su Instagram. Ma la buona notizia, per ora, è solo a metà. Per rimanere in gara al Festival di Sanremo 2021, infatti, l'artista deve attendere l'esito del medesimo test sul suo collaboratore risultato invece positivo all'antigenico. In caso contrario, dovrebbe scattare la quarantena – secondo regolamento – e dunque il ritiro dalla rassegna canora. Dopo la notizia della positività di un componente del suo staff, Irama nel pomeriggio aveva seguito un tampone rapido e a seguire un altro molecolare. Entrambi risultati negativi. "Stiamo bene, spero stia bene anche questa persona e spero che ci saranno buone notizie per la ...

